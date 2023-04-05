"Выдано положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство еще одной пассажирской подвесной канатной дороги", — говорится в сообщении.

Канатная дорога 8, решения строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза, будет иметь кольцевое движение и прямолинейный маршрут прохождения трассы.

"В составе запроектированной ППКД 8 курорта "Манжерок" предусмотрены шестиместные кресла с колпаками для пассажиров и подвески для горных велосипедов. Таким образом в разные сезоны дорогой смогут пользоваться лыжники, сноубордисты, маутинбайкеры и просто пешие туристы — в режиме экскурсии", — рассказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Елена Остапенко.

Длина дороги по склону превысит 1207 м, пропускная способность зимой — 1800 человек в час, в летний сезон — 1350 пешеходов и 519 велосипедистов.

Генпроектировщик объекта — ООО "Доппельмайр Раша".

"Манжерок" находится на берегу реки Катуни, на территории одноименного сельского поселения в Майминском районе Республики Алтай. Управлением курорта с 2012 года занимается Сбербанк. Инвестиционная программа Сбербанка предусматривает его обновление и дальнейшее развитие, в том числе за счет создания новой горнолыжной инфраструктуры. Суммарная протяженность зоны катания в итоге должна достигнуть 67 км.

Сейчас на территории курорта работают три канатные дороги гондольного и кресельного типов, проектируются и строятся новые.