"Конечно, наше законодательство, в данном случае 132 федеральный закон, на мой взгляд, морально устарел, мы сейчас работаем над созданием нового закона", — сказал Тарбаев на пленарном заседании в рамках Форума сибирского гостеприимства в Новосибирске в среду.

Так, по словам главы комитета, планируется создать рамочный, направленный на отрасль закон прямого действия.

"Туризм — индустрия, которая так или иначе касается 60 разных экономических отраслей. И если мы сейчас будем создавать закон, который будет регулировать взаимоотношения со всеми экономическими отраслями, то мы его согласуем через 10 лет", — сказал Тарбаев.

В законе планируется закрепить, в том числе, понятийный аппарат, так как на данный момент, по словам Тарбаева, в РФ не существует единой терминологии и определений в сфере туризма. Также планируется отразить в законе направление "социальный туризм", которое распространяется на пенсионеров, детей, участников боевых действий, а также включает в себя инклюзивный туризм.

Также закон будет включать в себя главы о взаимоотношениях туристических объектов и кадрах индустрии туризма.