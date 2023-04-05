"Закрываем катание с Пика на Северном склоне из-за сильного ветра и плохой видимости", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта Розы Хутор в среду.

При этом собеседник сообщил, что открытым остается Сноупарк на отметке 1,4 тыс. м над уровнем моря и катание по красным и черным горнолыжным трассам с отметки 2 тыс. м над уровнем моря.

В социальных сетях курорт Красная Поляна сообщил о закрытии всех трасс: "Все трассы временно закрыты".

ГТЦ "Газпром" сообщает, что открытыми остаются пять горнолыжных трасс с отметки выше 2, 256 м над уровнем моря до 1,1 тыс.

В соответствии с предупреждением сочинского гидрометеоцентра (ФГБУ "СЦГМС ЧАМ")до середины дня 5 апреля на территории курорта ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, местами гроза.