"Доказано, лежбище атлантических моржей в Карском море — это наша, ямальская популяция возрастом не менее полутора тысяч лет. Ученые проанализировали наблюдения минувшего сезона и окончательно утвердились в своей гипотезе", — написал он в своем телеграм-канале.

Также глава региона сообщил, что обычно снять детеныша в стаде очень сложно, поскольку на лежбище чаще всего приходят только самцы." У нас по-другому. Пятая часть ластоногих — самки с детенышами", — отметил Артюхов.

Он добавил, что для безопасности краснокнижного вида ведется работа над созданием особо охраняемой территории в бассейне реки Тиутей-Яха.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, ученые также выяснили, что большая часть моржей не покидают Байдарацкую губу, то есть они резидентны для Карского моря.

Группировка моржей занимает ограниченный район акватории, его площадь около 50 тыс. кв. км, ядро наиболее используемой акватории — порядка 6 тыс. кв. км у западного берега полуострова Ямал.

Кроме того, специалисты изучили исторические сведения о пребывании моржей на территории полуострова. Ямальские моржи пережили несколько ледниковых периодов и период интенсивного промысла в Баренцевом море.

Как сообщалось, минувшей осенью численность атлантических моржей в Ямало-Ненецком автономном округе на мысе Тиутей-Сале на северо-западном берегу Карского моря, где находится единственное в мире материковое лежбище атлантических моржей, увеличилась с 1,5 тыс. до 4 тыс. особей.

Изначально более 1 тыс. моржей были обнаружены на северо-западном берегу полуострова Ямал в октябре 2019 года. Такое скопление морских млекопитающих в округе до этого не регистрировалось. В 2020 году их численность на лежбище оценивалась в 3-5 тыс., в 2021 году — в 2 тыс.

По основной версии, так много животных приплыло на Ямал, потому что здесь много еды: ученые обнаружили на берегу ракушки двустворчатого моллюска Serripes groenlandicus, которым в основном питаются моржи.

Правительство округа совместно с партнерами разработало программу изучения атлантических моржей. Она рассчитана до 2024 года. Также власти собираются придать территории, обжитой моржами, статус особо охраняемой.

Моржи — крупные морские млекопитающие, занесенные в Красную книгу России. Их лежбища представляют собой места отдыха осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда.