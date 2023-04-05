Сегодня в 11:46 Междугородний автобус перевернулся на трассе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 5 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Сотрудники МЧС оказывают помощь пассажирам перевернувшегося на трассе в Ростовской области автобуса, следовавшего из Москвы в Ставрополь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"ДТП произошло в Четковском районе на 813 километре трассы М-4 "Дон". В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом "Москва — Ставрополь" в южном направлении, перевернулся", — уточняет пресс-служба. В автобусе, по предварительным данным, находились 32 человека, двое госпитализированы. В свою очередь пресс-служба прокуратуры сообщила о начале проверки по факту ДТП с автобусом. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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