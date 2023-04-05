"ДТП произошло в Четковском районе на 813 километре трассы М-4 "Дон". В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом "Москва — Ставрополь" в южном направлении, перевернулся", — уточняет пресс-служба.
В автобусе, по предварительным данным, находились 32 человека, двое госпитализированы.
В свою очередь пресс-служба прокуратуры сообщила о начале проверки по факту ДТП с автобусом.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении надзорного ведомства.