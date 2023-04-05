Прогнозный показатель превышает прошлогодний на 5,1%.

На поезда в сообщении с южными курортами холдинг предложит около 13,5 млн мест.

Для обеспечения спроса планируется назначить более 1,5 тыс. дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и др. Дополнительные назначения предусмотрены и на других популярных направлениях, например, Москва — Казань, Москва — Саратов, Санкт-Петербург — Киров.

В летнем сезоне РЖД планируют перевезти в общей сложности 50 млн пассажиров (+2%).

Для контроля при организации летних перевозок в холдинге будет создан штаб. Специалисты в онлайн-режиме будут обрабатывать обращения пассажиров, поступающие по различным каналам связи.