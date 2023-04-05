"Накануне в Большереченском зоопарке вышла из зимней спячки последняя из шести медведей — гималайская медведица Кроха. Она не нарушила свои традиции и, как обычно, проснулась самой крайней, не зря ее в зоопарке называют "засоней"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока Кроха не спешит активничать, а предпочитает спокойное времяпрепровождение на свежем воздухе.

Первым в этом году проснулся другой гималайский медведь Малыш — это произошло в конце марта. После него также в марте проснулись бурые медведи Макар, Маруся, Фома и Соня.

"Все отлично пережили зиму и уже набирают свою привычную форму — на радость сотрудников зоопарка и посетителей", — сообщается также в пресс-релизе.

Кроме гималайских и бурых медведей, в Большереченском зоопарке также содержится белая медведица Забава, которая после таяния снега с нетерпением ждет, когда можно будет нырнуть в свой бассейн и целями днями проводить там время, добавили в пресс-службе.

Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д.Соломатина — единственный в России сельский зоопарк. Он занимает площадь 9 гектаров и располагается в живописной пойме речки Большая, недалеко от впадения ее в Иртыш. В зоопарке содержится более 200 видов и более 2000 экземпляров животных. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ и в международную Красную книгу. Несмотря на удаленность от Омска на 200 км, зоопарк ежегодно посещают более 100 тыс. человек.