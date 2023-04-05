Средства будут направлены на реализацию проектов "Школьный туризм", "Башкирское долголетие. Туризм", программы социального туризма, организацию и проведение событийных, форумных мероприятий, установку системы туристской навигации и ряд других проектов.

"Объем финансирования государственной программы в прошлом году превысил 460 млн рублей, это выше уровня 2021 года на более чем 30%. Впервые за последние годы удалось привлечь существенный объем федеральных средств. Основная часть из них была направлена на реализацию проекта "Школьный туризм", — приводится в сообщении комментарий премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Ранее сообщалось, что в республике в рамках госпрограммы по развитию внутреннего и въездного туризма предполагается формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров, продвижение туристского продукта на внутреннем и мировом рынках туризма, развитие и усиление социальной роли туризма. Перечень целевых индикаторов и показателей реализации госпрограммы предусматривает, в том числе, достижение 1,3 млн постояльцев в коллективных средствах размещения, 22,15 млрд рублей объема платных услуг в сфере туризма, 1,1 тыс. отдыхающих в санаториях региона из числа льготных категорий граждан, 425 мест отдыха, привлечение 300 млн рублей инвестиций.