"Отель "Azimut Сити Отель Тюмень" 4* откроется в центральной части города в шаговой доступности от административного и делового центра. Открытие гостиницы запланировано на 2024 год", — рассказали в компании.

На общей площади почти 9 тыс. кв. м будут расположены 125 номеров различных категорий, ресторан и лобби-бар, конференц-залы, фитнес-зал и другие общественные зоны. Часть номеров оснастят кухонной зоной, они будут иметь все необходимое для длительного проживания гостей.

"Тюмень является важным промышленным и культурным центром и имеет огромный потенциал как точка притяжения различных сегментов спроса. В 2019 году в регионе был продемонстрирован рекордный показатель турпотока в 3 млн человек и есть все предпосылки, что эта цифра будет превышена уже в ближайшие годы. Новый отель Azimut Hotels в центре города сможет предложить множество возможностей как для деловых путешественников, так и для туристов", — сообщил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский, слова которого привели в пресс-службе.

В 2022 году портфолио Azimut Hotels пополнил отель в Тобольске, расположенный в Тюменской области.