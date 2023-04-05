В аэропорту установлены новые компьютерные томографы, которые создают более подробные изображения того, что находится внутри сумок, сообщает агентство Bloomberg. Правительство требует, чтобы все крупные аэропорты Британии начали использовать подобные технологии к июню 2024 года.

Вылетающим из Лондон-Сити пассажирам больше не нужно ограничивать набор туалетных принадлежностей и жидкостей бутылками объемом 100 мл в прозрачных пластиковых пакетах, и они могут оставлять ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны в ручной клади на время проверки безопасности.

Правила безопасности аэропортов в отношении жидкостей были введены в 2006 году после сорванной попытки взорвать самолеты, летевшие из Лондона в США, с помощью самодельных жидких бомб. Путешественники, не соблюдающие эти правила, являются одной из основных причин задержек в работе служб безопасности в воздушных гаванях.