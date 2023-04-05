"Высота пеплового выброса составила около 4 тыс. метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, утром в среду Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 км.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км в северной части хребта Вернадского, северо-западнее Северо-Курильска. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.