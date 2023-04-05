"Сейчас в парке искусств "Музеон" на торги выставлены два нестационарных объекта под открытие точки быстрого питания навынос и кафе с верандой. Сумма ежемесячных платежей за право ведения торговой деятельности будет определена по итогам открытых аукционов, принять участие в которых могут представители малого и среднего бизнеса. Договоры с победителями будут заключены на пять лет", — рассказал Иван Щербаков.

Первый лот — ларек площадью 10 квадратных метров, расположенный у входа в парк, рядом со зданием Новой Третьяковки. Второй — павильон площадью 63,8 кв. ма, 45,8 из которых — летняя веранда.

Кафе смогут продавать свежую выпечку, готовые блюда, различные горячие и прохладительные напитки, сладости, кондитерские изделия и снеки.

Прием заявок завершится 21 апреля, а сами онлайн-торги пройдут 26 апреля на электронной площадке "Росэлторга".