"Это благодаря различным мероприятиям и развитию инфраструктуры", — сказал Бардюк в среду на пресс-конференции во Владивостоке.

Замдиректора нацпарка по туризму Олеся Сторожук добавила, что число посетителей выросло на всех четырех особо охраняемых природных территориях.

"У нас рекордное количество туристов в прошлом году. Львиная доля посетила национальный парк "Земля леопарда", это более 122 тыс. туристов", — сказала Сторожук.

На втором месте по число гостей оказался Дальневосточный морской заповедник, его посетило почти 7 тыс. человек.

"В "Кедровую падь" у нас традиционно небольшой поток и потихоньку начинает налаживаться поток в Уссурийский заповедник", — добавила Сторожук.

По ее словам, рост числа гостей произошел благодаря обустройству маршрутов. Например, появилась благоустроенная экологическая тропа "Кравцовские водопады". Также вырос турпоток в Гамовский кластер.