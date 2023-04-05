"Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие 3 года составляет около 700 млрд рублей. Это больше, чем мы потратили на Чемпионат мира по футболу", — сказал Тарбаев на пленарном заседании в рамках Форума сибирского гостеприимства в Новосибирске в среду.

Он отметил, что большая часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры. Так, по словам Тарбаева, спрос на внутренний туризм в стране очень высок, на него повлияла пандемия и действующие ограничения со стороны "недружественных" стран.

"Россияне поехали по стране, но они сталкиваются с очень плохим сервисом, низкой инфраструктурой, и этот момент разочарования может быть фатальным для нашей индустрии", — сказал глава комитета.

Как считает Тарбаев, на данный момент в РФ нужно "провоцировать не спрос, а предложения".