Распоряжением главы региона Найденова назначена на эту должность с 5 апреля, говорится в сообщении.

В 2000 году Найденова окончила Иркутский государственный технический университет, получив квалификацию экономиста. Имеет также диплом МГУ в рамках профпереподготовки по туристическому направлению. Работала в банковской системе — от кассира-операциониста до руководителя по внедрению проектов.

Ранее сообщалось, что предыдущий руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина покинула этот пост в июне 2022 года по семейным обстоятельствам. Она руководила агентством с 2016 года.