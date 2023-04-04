«В целях повышения эффективности работы посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз, Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Как отметили в Генконсульстве, в настоящее время китайские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества.

В дипмиссии подчеркнули, что пока китайские визовые центры официально не открыты и не принимают заявления на визы.

«Как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры», — заключили дипломаты.

Иностранные туристы могут подавать заявления на все типы виз в Китай. В конце марта власти республики также разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.