«По данным управления курортами, на 1 апреля наш курорт посетили 168,6 тысячи туристов. В их числе – почти 24 тысячи человек, которые приехали в наш город на один день. Эта статистика на 9,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, гостей принимали 199 средств размещения, их заполняемость составила в марте 52,3%.

«В настоящее время в Геленджике единовременно находится около 11 тысяч гостей. Заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий – порядка 60%», — отмечает администрация города.