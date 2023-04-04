«Бесплатные экскурсии для транзитных пассажиров вновь доступны в аэропорту Чанги. Забронировать автобусный тур можно на сайте аэропорта. Важным условием является остановка в Сингапуре не менее чем на 5,5 часов и не более чем на 24 часа», — пишет издание.

Как отмечает газета, путешественникам будут предложены четыре экскурсионных маршрута. Каждый из них рассчитан на 2,5 часа. В планах постепенное увеличение расписания до девяти автобусных туров в день.

В 2019 году бесплатными экскурсиями воспользовались более 80 тыс. транзитных туристов.

Россиянам в Сингапуре разрешен 96-часовой безвизовый транзит. Для этого необходимо приобрести авиабилет с вылетом в течение четырех суток.

Прямых рейсов в страну нет, добраться можно с пересадкой в Дубае или Дохе.