"Уникальность выставки в том, что впервые исторический парк Махачкалы готовит всероссийскую экспозицию, которая откроется в 23 мультимедийных комплексах страны", — приводит пресс-служба слова главного редактора проекта "Россия — моя история" Александра Мясникова, который прибыл в Дагестан для обсуждения этапов реализации будущей выставки.

По словам Мясникова, уникальный проект позволит представить Гамзатова "не просто как поэта, а как философа, как человека и полноценно раскрыть образ его".

Руководитель дагестанского исторического парка "Россия — моя история" Тимур Велиханов сообщил, что в настоящее время ведется работа по обработке информации, которую получают в архивах, монтаж и перенос на цифровые носители.

"Выставка будет мультимедийная, мы задействуем все доступные форматы. Это, на самом деле, колоссальный труд нашей команды и привлеченных экспертов, я уверен, что экспозиция будет иметь успех. Нам важно, в первую очередь, раскрыть личность нашего великого поэта для посетителей всех исторических парков", — цитирует пресс-служба Велиханова.

Как сообщалось, 2023 год объявлен годом Расула Гамзатова, по всей России будут праздновать 100-летие известного поэта. Основные мероприятия будут проходить в Дагестане — на родине поэта. 1 июля 2021 года Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании юбилея дагестанского поэта.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года. За годы творческой жизни из-под пера поэта вышли на русском и аварском языках такие произведения, как "Журавли", В горах мое сердце", "Высокие звезды", "Берегите друзей", "У очага", "Письмена", "Последняя цена", "Сказание".

Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Андрея Первозванного.

В Дагестане Гамзатов признан Народным поэтом. Удостоен звания Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреат международной премии "Лучший поэт 20 века".