«Комплексное развитие новой туристической территории предусматривает создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Новая Анапа – это не только санатории, отели, аквапарки, яхтенная марина, спортивные и развлекательные центры, но и новые школы, детские сады, поликлиники, которыми смогут пользоваться местные жители. В настоящий момент определены первоочередные задачи, требующие особого внимания, среди которых инженерные изыскания, разработка архитектурных, планировочных и градостроительных решений, разработка мастер-плана», — сказа генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов в рамках совещания с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Как отметили в пресс-службе компании, в 2023 году пройдет открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурных и градостроительных решений. Результаты всей работы над градостроительной концепцией будут сформированы в декабре 2023 года и станут основой для мастер-плана туристической территории. Мастер-план будет принят в первом полугодии 2024 года.

«Результатом разработки мастер-плана станет формирование инвестиционных лотов для привлечения частных инвестиций в Краснодарский край», — добавил Суханов.

По словам губернатора, на этапе проектирования важно предусмотреть обеспеченность инженерной и коммунальной инфраструктуры – очистные, газо-, водо- и электросети, также необходима хорошая транспортная доступность.

Курорт «Новая Анапа» будет расположен на песчаной косе в 25 км от Анапы около станицы Благовещенская. Номерной фонд средств размещения составит от 15 тыс. до 25 тыс. номеров. Реализация проекта позволит сформировать дополнительный турпоток в Краснодарский край от 3 до 5 млн туристов ежегодно.