"План дорожных работ на 2023 год рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. В план дорожных работ на региональной сети включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в программу работ года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.

Руденя на заседании правительства сообщил о планах по началу реализации крупного проекта — созданию объезда города Торжка.

"Приняли решение начать подготовку документации для строительства объезда Торжка. Это связано в том числе с тем, что в городе растет экономическая и деловая активность, а дороги в историческом центре испытывают серьезную нагрузку. Планируется поэтапная реализация проекта", — приводит пресс-служба слова Рудени.

Среди других ключевых позиций программы — строительство Западного моста и вылетных магистралей в Твери, развязки на трассе М-10 в Конаковском районе, создание транспортной хорды между трассами М-9, М-10 и М-11 (Вышний Волочек — Осташков).

Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 км региональных и 909 км местных дорог. Работы выполнены в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", добавили в пресс-службе.