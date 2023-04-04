В пресс-службе отметили, что в программу работ года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.
Руденя на заседании правительства сообщил о планах по началу реализации крупного проекта — созданию объезда города Торжка.
"Приняли решение начать подготовку документации для строительства объезда Торжка. Это связано в том числе с тем, что в городе растет экономическая и деловая активность, а дороги в историческом центре испытывают серьезную нагрузку. Планируется поэтапная реализация проекта", — приводит пресс-служба слова Рудени.
Среди других ключевых позиций программы — строительство Западного моста и вылетных магистралей в Твери, развязки на трассе М-10 в Конаковском районе, создание транспортной хорды между трассами М-9, М-10 и М-11 (Вышний Волочек — Осташков).
Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 км региональных и 909 км местных дорог. Работы выполнены в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", добавили в пресс-службе.