"Проект постановления рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Предусмотрено установление запрета до 15 мая 2023 года на использование без соответствующего разрешения беспилотных воздушных судов на территории региона", — говорится в сообщении.

Лица, планирующие использовать беспилотные воздушные аппараты, обязаны за трое суток до предполагаемого полёта направить соответствующие документы в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ. "Для нарушителей воздушного пространства предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев — уголовная", — подчеркивается в пресс-релизе.