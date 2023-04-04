"В министерство поступило обращение о том, что ледовый покров озера Изумрудное окрасился в неестественный цвет (ярко-розовый). Наши специалисты выехали на место, отобрали пробы воды и льда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть предположение, что лед мог окраситься в ярко-розовый цвет из-за применения на нем дымовых шашек, салютов (о чем свидетельствует имеющиеся корпусы использованных дымовых шашек с ярко-розовым оттенком).

Отдыхающие и рыбаки рассказали экологам, что пятно появилось приблизительно 25-26 марта, ранее такого не наблюдалось.