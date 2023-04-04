"Правительство области создало на территории Суздальского леса природный заказник. Постановление об этом подписал губернатор Антон Алиханов, поставив последнюю точку в попытках строительных компаний пустить заброшенный старинный парк под многоэтажные дома. Глава области лично обещал это сделать жителям соседних микрорайонов, что обращались к нему за помощью", — сказал Лысков.

По его словам, на территории Суздальского леса создан комплексный (ландшафтный) заказник площадью 10,86 га. Он образован с целью сохранения природного комплекса, поддержания высокого уровня биоразнообразия и обеспечения рекреационного потенциала природных территорий.

Губернатор поручил министерству природных ресурсов и экологии сформировать земельный участок и поставить его на государственный кадастровый учет. Мероприятия по сохранению, содержанию, восстановлению и улучшению состояния заказника будет проводить государственное бюджетное учреждение "Природный парк "Виштынецкий".

"Для Суздальского парка будет установлена зона рекреации с регулируемой хозяйственной деятельностью. На территории будет запрещено любое строительство, там нельзя будет самовольно высаживать деревья и кустарники, передвигаться на велосипедах, мопедах и самокатах вне специально установленных зон, добывать сок деревьев и наносить какой-либо ущерб природе", — отметил пресс-секретарь.

Он напомнил, что губернатор Алиханов еще в 2021 году лично побывал в Суздальском лесу, осмотрел его и встретился с общественниками, которые возмутились планами застройщиков. Этот парк — единственная зеленая территория в Восточном микрорайоне Калининграда.

Глава региона тогда отметил: "Удивительный лесопарк прямо посреди города, никакой застройки многоэтажными домами тут не будет. Обсудил с застройщиками этот вопрос, согласились, что для жителей района зелёная зона важнее. Городу нужны парки, поэтому вместе с экспертами и городскими властями подготовим концепцию развития этого парка, чтобы он стал удобным для всех наших жителей".