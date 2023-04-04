По данным системы бронирования авиакомпании, вылеты из аэропорта Домодедово будут осуществляться два раза в неделю, по средам и пятницам.

Авиабилеты в Марокко уже в продаже. Стоимость билета туда-обратно на майских праздниках обойдется в 91,46 тыс. рублей на человека.

Royal Air Maroc 17 февраля 2022 года возобновила прямые регулярные рейсы из Касабланки в московский аэропорт «Домодедово» после приостановки рейсов в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В марте прошлого года перевозчик отменил все рейсы в Россию.