"Этот храм — одно из знаковых мест Зеленогорска и наше культурное достояние. Прихожане называют церковь "Белой невестой". Мы включили ее в перечень городских объектов, которые будут отреставрированы по подпрограмме "Наследие". Город будет контролировать ход работ", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что специалистам предстоит выполнить обширную реставрацию штукатурного слоя здания. Будут отреставрированы гранитная облицовка цоколя и крылец, металлические решетки на окнах и ограждения колокольни, дубовая дверь. Вместо деревянных крестов позднего периода по историческим образцам восстановят позолоченные металлические.

"Планируется восстановление исторической кровли — взамен существующего покрытия из листовой меди будет сделано покрытие "в шашечку". Проектом также предусмотрено усиление деревянной стропильной системы", — говорится в сообщении.

По данным властей, каменный храм был заложен в 1910 году в память 200-летия завоевания Выборга императором Петром I.

Церковь Казанской иконы Божией Матери построили по проекту архитектора Николая Никонова в московско-ярославском стиле XVI века. Она была оштукатурена и окрашена в белый цвет. Окончательно постройка завершилась в 1915 году. В 1924 году храм пережил ураган и наводнение, в 1925 году — пожар.

"Казанский храм долгое время оставался центром русской жизни в Териоках (финское название Зеленогорска — ИФ) и прилегающих селениях. В 1939 году он был закрыт, снесены кресты и разрушена колокольня. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало от обстрелов. Затем использовалось как продовольственный склад", — уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что к 1980 году был произведен косметический ремонт здания и восстановлена колокольня. В 1989 году храм был возвращен православной общине Зеленогорска.