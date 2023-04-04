"Да, сегодня еще холодно, уходит облачность с отдельными остатками снежинок, но атмосферное давление продолжит расти, и уже с завтрашнего дня антициклон устойчиво начнет определять погоду в нашем регионе. Наступает долгожданный перелом в ее характере", — написал синоптик в телеграм-канале.

По прогнозу, ночи пока будут холодными, возможны отрицательные температуры. Но днем воздух будет прогреваться все сильнее: в среду термометры покажут до плюс 5 градусов, а к концу недели — до плюс 10. Осадков не ожидается.

"К середине месяца можно уже будет думать о начале дачного сезона, но не Карельском перешейке, конечно", — отметил Колесов.