"Нашу страну на фестивале представят Московский областной театр кукол, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск), Санкт-Петербургский театр "Кукольный формат", Санкт-Петербургская театральная компания "Открытое пространство" и наш театр", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на фестивале выступит Брестский театр кукол, а бразильский театр "Проект Гомпа из Порту-Алегри" и пекинский Национальный детский театр покажут спектакли онлайн.

"Царь-сказка" пройдет 21-25 апреля. Площадками фестиваля станут сцены Новгородской филармонии и Театра для детей и молодежи.

На форуме пройдут встречи с писателями, режиссерами, критиками.

"Царь-сказка" в течение 30 последних лет проводится в Великом Новгороде раз в два года при поддержке министерства культуры РФ и национального Союза театральных деятелей.