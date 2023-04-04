"В марте мы заменили первый поврежденный пролет. Теперь за 4 часа мостовики с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролетное строение взамен демонтированного", — сказал Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время ведутся сварочные работы на монтажных стыках, а после их завершения пролет массой 200 тонн будет опущен на опорные части в свое проектное положение.

Пролет, собранный на стапельной площадке Керченского морского порта "Камыш-Бурун", с помощью двух барж утром транспортировали к месту работ. Хуснуллин назвал морские операции по транспортировке и подъему пролетов были самыми сложными этапами восстановления железнодорожной части Крымского моста.

В свою очередь начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов сообщил, что работы ведутся одновременно на обоих железнодорожных пролетах Крымского моста.

"Сейчас погода позволяет выполнять их практически без перерывов, поэтому мы уверены в том, что восстановление будет выполнено в соответствии с графиком", — цитирует Храпова сайт правительства.

После установки второго пролета в проектное положение строители уложат пути, восстановят водоотвод, смонтируют мачты освещения и системы транспортной безопасности.

Координирует мероприятия по восстановлению Крымского моста Росавтодор. В работах на железнодорожной части Крымского моста задействовано 190 человек и 22 единицы техники.

Ранее Хуснуллин анонсировал запуск полноценного движения по железнодорожной части Крымского моста к началу лета этого года.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля.

Хуснуллин 9 марта сообщил о завершении монтажа первого нового пролета железнодорожной части Крымского моста вместо поврежденного.