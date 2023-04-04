"Минтранс России совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти работает над продлением субсидий авиакомпаниям на летний сезон", — сказал собеседник агентства.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала специальной военной операции на Украине.

Субсидии на эти же цели были выделены на поддержку авиаперевозок и в зимнем сезоне — с ноября по март, — но куда в более скромном объеме 25,3 млрд руб.

По данным газеты "Коммерсантъ", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон в размере 100 млрд руб. Такая мера позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на этот год (более 100 млн человек), считают в АЭВТ.