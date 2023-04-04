Для реализации этого проекта власти заключат концессионное соглашение с одной из пермских компаний. По его условиям музей должен быть создан в течение полутора лет.

Ранее на сайте губернатора и правительства региона сообщалось, что в музее будет представлена экспозиция, рассказывающая об истории Прикамья через историю сладостей. Хронологические рамки проекта будут охватывать период от средневековья (сладких традиций финно-угорской кухни) до сегодняшних дней.

Также в музее будут проходить мастер-классы, лекции и встречи. Жители и гости города смогут купить сладкие сувениры от местных производителей.