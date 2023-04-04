"Мы впервые проводим форум в таком формате, он объединит туристическое направление и HoReCa (выставка HoReCa Siberia 2023 — ИФ). В форуме примут участие гости из восьми стран: Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Китая и Турции", — сказал Гончаров.

Министр уточнил, что представители Китая и Турции примут участие в режиме онлайн. Ожидается, что всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.

"Создается прецедент — мы делаем всесибирский форум, нам удалось собрать на площадке десять географических регионов Сибири", — сообщила автор и руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

Всего же в форуме примут участие гости из 25 регионов РФ, в том числе из Воронежской, Омской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей.

В рамках Форума сибирского гостеприимства пройдет деловая программа V Сибирского туристического форума и выставка HoReCa Siberia 2023.

На мероприятиях форума планируется обсудить, в том числе, развитие рынка медицинского туризма, основные туристические продукты Сибири и развитие сибирской кухни . Также в рамках форума пройдут обучающие семинары, мастер-классы и "Лаборатория сибирской кухни".