"Направления самые разные. Отмечу, что 20 млн (рублей) добавляются на развитие придорожного сервиса. Вдоль трасс появятся кафе, сделанные по единому стандарту. Путешествовать по краю станет комфортнее, да и безопаснее — вместо сомнительных заведений будет общепит достойного качества", — сказал Додатко.

По его словам, 12 млн рублей также планируется дополнительно выделить промпарку в Железногорске — под места для новых резидентов.

Сессия Законодательного собрания по корректировке регионального бюджета запланирована на 20 апреля.

Как сообщалось ранее, в апрельской корректировке бюджета также планируется предусмотреть индексацию зарплат работников бюджетной сферы в Красноярском крае на 6,3%. Предполагается, что зарплаты будут повышены с 1 июля 2023 года.