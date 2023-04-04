"Многим россиянам Краснодарский край знаком как курорт для спокойного традиционного отдыха. Проект "Места" интересен тем, что в нем представлен новый взгляд и новые возможности для путешествий", — цитирует пресс-служба слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого.

Отмечается, что съемки проходят в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. Медиаэкспедицию специально организовали не в "высокий сезон", чтобы наглядно показать, что в Краснодарском крае есть чем заняться круглый год.

Съемочная группа за несколько дней научится основам скалолазания, серфинга и яхтенного спорта, посетит виноградники, Сочинский автодром, уникальные природные каньоны и озеро Абрау, погрузится в кубанский казачий быт и побывает в заброшенном селе Новосадовом, добавили в пресс-службе.

Первые киноэссе в рамках проекта "Места" будут опубликованы уже весной на контентных платформах.