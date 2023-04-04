В парке организовано дополнительное патрулирование территории, приведены в состояние готовности средства пожаротушения, усилен контроль за движением транспортных средств в лесные массивы.

"Также осуществляется визуальное отслеживание пожарной обстановки на территории национального парка посредством системы "Лесной дозор", установленной на вышках сотовой связи, — российская система мониторинга леса для раннего обнаружения лесных пожаров и определения их координат, которая функционирует на базе IP -видеонаблюдения, мобильных приложений и географических информационных систем", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в 2022 году от пожаров в Рязанской области пострадало более 30 тыс. га леса, в том числе и на территории нацпарка "Мещерский". Борьба с огнем велась на протяжении месяца, в пиковые моменты на пожарах работали 9,6 тыс. человек и более 2,6 тысяч единиц техники, в том числе 20 самолетов и вертолетов.

Мещерский национальный парк располагается на территориях Клепиковского и Рязанского районов Рязанской области России. Он охватывает Клепиковские озера, прилегающие к ним низинные болота, долину реки Пра — притока Оки, а также систему мелководных озер и верховых болот на водоразделе Пры и Солотчи. Территория Мещеры является одним из наиболее посещаемых районов отдыха среди центральных областей России.