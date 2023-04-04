Россия в январе-марте заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку, в январе остров посетили 25,3 тыс. россиян, в феврале – 29,1 тыс., в марте – 25,6 тыс. В первом квартале прошлого года в страну приехали 37,7 тыс. российских туристов.

Всего в январе-марте 2023 года Шри-Ланку посетили 335,7 тыс. иностранных путешественников, это на 17,6% больше, чем за тот период прошлого года.

В марте на Шри-Ланке побывали 125,5 тыс. туристов из-за рубежа. Первое место заняла Россия, откуда приехали 25,6 тыс. человек, доля от общего турпотока составила 20%. На втором месте Индия – 18,96 тыс. (доля 15%). Замыкает тройку лидеров Великобритания – 11 тыс. туристов и доля в общем турпотоке – 9%.

Также в десятку по турпотоку на Шри-Ланку в марте вошли Германия (9,7 тыс.), Франция (5,8 тыс.), США (5,7 тыс.), Австралия (4,7 тыс.), Канада (4,1 тыс.), Иран (3,7 тыс.) и Китай (3,1 тыс.).