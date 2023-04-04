Таким образом, показатель вырастет в 1,6 раза.

Андрющенко пояснил, что с 2014 года на базе "Горной Саланги" проходят спортивные сборы. "Наши склоны идеально подходят для горнолыжных дисциплин: горные лыжи, сноуборд, фристайл. Спортсмены тренируются у нас не только зимой, но и летом. И постепенно другие виды спорта начали подтягиваться", — сказал Андрющенко, добавив, что к настоящему времени на базе курорта проходят сборы по 16 видам спорта, что обеспечивает, практически, круглогодичную загрузку "Горной Саланги".

На сегодняшний день в составе курорта имеется крытый спорткомплекс площадью более 2 тыс. кв. метров.

По его словам, в расширение номерного фонда, а также в "увеличение всевозможных трасс" планируется вложить порядка 110 млн рублей. Согласно продемонстрированной в ходе инвестсовета презентации, реализовать планы предполагается до осени 2025 года.

По словам Андрющенко, для дальнейшего развития курорту необходимо электроподстанция, водозаборная станция, котельная и новая дорога общего пользования протяжённостью 3 км (имеющаяся дорога принадлежит к IV технической категории).