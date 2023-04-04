"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона во второй половине дня и до конца суток 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 5 апреля дожди, местами очень сильные, грозы", — говорится в сообщении.

В предыдущий раз штормовое предупреждение вводилось в Крыму на 28-30 марта и продлевалось на 1-2 апреля. 1 апреля Керченская паромная переправа дважды останавливала работу из-за усиления ветра.