Филиал центра расположился в удачном и одном из самых популярных туристических мест города — в Рыбной деревне у Медового моста и рядом с главной достопримечательностью Калининграда — островом Канта и Кафедральным собором.

"Это отделение нашего Туристского информационного центра, основной офис которого находится на площади Победы. Мы посчитали, что уместно сделать новый ТИЦ в основной точке, куда приезжают практически все туристы, посещающие Калининградскую область. Здесь место сбора и отправлений экскурсий по острову Канта и на территорию Кафедрального собора", — сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на презентации центра.

По словам министра, здесь можно получить буклеты, связанные с туристическими маршрутами, их карты, паспорт туриста, активировать карты лояльности, получить консультации по выбору экскурсий, отелей и точек общепита. Такие услуги пользуются популярностью у гостей региона: только в 2022 году сотрудниками Туристского информационного центра и волонтерами были проведены консультации (очные и онлайн) для почти 33 тыс. посетителей.

Говоря о прогнозах на предстоящий высокий турсезон, министр отметил, что Калининградская область пользуется большой популярностью у туристов.

"Планируем, что сезон будет удачным. Мы считаем успешность турсезона не от количества приехавших туристов, а от суммы выручки, объема платных услуг, среднего чека и уровня загрузки отелей. Наш прогноз — плюс десять процентов к показателям прошлого года. Калининград всегда попадает в туристические рейтинги. К нам летают охотно и активно", — заключил Ермак.

Как сообщалось, в Калининградской области по итогам 2022 года побывало чуть более 1,835 млн человек.