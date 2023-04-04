По ее словам, за март текущего года обслужено 180,079 тыс. пассажиров, что на 36,3% больше, чем в марте прошлого года.

Количество взлетно-посадочных операций в первом квартале увеличилось на 7,4% — до 3,932 тыс.

По словам Магомедовой, самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Дубай и Шарджа. По России из Махачкалы чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сургут.

Лидерами среди перевозчиков за указанный период стали "Победа", "Аэрофлот" и Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы в 2022 году увеличился на 23,6% по сравнению с показателем 2021 года — до 2,509 млн человек. В 2023 году аэропорт планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров, ожидается рост пассажиропотока на 12%.