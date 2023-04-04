"В зимнем сезоне, помимо кузбассовцев, чаще всего приезжали в Шерегеш жители Новосибирской области, Алтайского края, Красноярска, Томска. Кроме того, мы видим существенный рост числа гостей из Москвы и Московской области, рост числа гостей из центральной части РФ более чем в три раза", — сказала Латышенко.

Она уточнила, что тенденция увеличения числа гостей из центральной части РФ и преобладание среди гостей курорта жителей других регионов (ранее основными гостями были жители Кузбасса) наблюдается последние два сезона.

"Растет количество (гостей — ИФ) из Ближнего Зарубежья, из наших дружественных стран — Казахстана, Киргизии, Белоруссии. С Белоруссией прорабатываем маршруты и обмен маршрутами для туристов, отдельно у нас раздел стратегии (развития курорта — ИФ) посвящен привлечению туристов из Китая. Но здесь необходимо прорабатывать вопросы логистики и инфраструктуры. Это наш стратегический задел", — добавила Латышенко.

Министр отметила, что в конце марта текущего было зафиксировано "двухмилионное" посещение курорта, в прошлом году аналогичного показателя Шерегеш достиг в начале апреля. "Мы видим прирост посещений примерно плюс 5% по сравнению с предыдущим годом", — отметила Латышенко.

Пока Шерегеш работает главным образом как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.