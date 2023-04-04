"Работал в Москве. Удалось обсудить с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным ряд важных для области вопросов. Договорились о поддержке наших предложений по передаче на региональный уровень казарм Кронпринц и ряда других объектов, которые мы планируем восстановить и сделать их местами притяжения для горожан и наших гостей", — написал губернатор.

Ранее Алиханов неоднократно говорил о том, что истерическую казарму надо превращать в достойный объект туризма и культуры. Это самое крупное фортификационное сооружение в Калининграде.

Казарма Кронпринц была заложена в октябре 1843 года и построена в 1849 году.

Во время штурма Кёнигсберга, в апреле 1945 года, казарма получила незначительные повреждения.

В настоящее время казарма "Кронпринц" подлежит государственной охране, является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения и входит в список объектов рекомендованного маршрута "Калининград фортификационный".