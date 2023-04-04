«Подвели итоги зимнего сезона. Для курорта он прошел успешно – мы приняли около 1,3 миллиона гостей, это на два процента больше, чем в прошлом году. На майские праздники загрузка средств размещения в среднем прогнозируется на уровне до 90%. Ждем 260 тыс. гостей. Сейчас готовимся к высокому летнему сезону», — написал он в Telegram-канале.

Как отметил Копайгородский, на январских каникулах, февральских и мартовских праздниках Сочи был одним из самых популярных направлений для россиян. В горном кластере за три месяца отдохнули почти 870 тыс. туристов, а загрузка гостиниц достигала 90%.

«Почти такие же высокие показатели – на уровне 80% – в наших здравницах в прибрежной части», — заключил он.