По данным надзорного ведомства, Зеленчукская районная администрация в нарушение законодательства об особых экономических зонах незаконно предоставила местному жителю земельный участок площадью 5,2 га в аренду, а затем — в собственность.

Впоследствии собственник разделил землю на 26 участков, большую часть которых продал. Отмечается, что спорный земельный участок в 5,2 га входит в пределы туристско-рекреационной особой экономической зоны "Архыз", полномочия по распоряжению которой делегированы Минэкономразвития РФ. В результате, суд постановил признать договоров аренды и купли-продажи земельных участков недействительными и вернуть землю в муниципальную собственность.