Курс евро составил 86,88 руб./EUR1 в 10:45 МСК, что на 95,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро поднимался до 87,0125 руб. Доллар США стоил 79,48 руб./$1, подорожав на 73,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 83,5 копейки — до 82,81 рубля.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:57 МСК составляет $85,51 баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 6,3%, до $84,93 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,78%, до $81,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 6,3%, до $80,42 за баррель.

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI — с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.

"Рубль проигнорировал рост цен на нефть, поскольку долгосрочные внутренние факторы имеют большее значение. В России продолжает расширяться дефицит госбюджета, связанный с сокращением доходов от экспорта энергоносителей", — отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Высокие цены на нефть скажутся на курсе рубля только в случае активной продажи валюты экспортерами. На это потребуется время. Мы ожидаем эффекта от роста нефтяных цен в апреле и в особенности в мае, когда станет работать новая формула расчета цены на нефть для уплаты налогов (с использованием нового нефтяного бенчмарка) и начнет сокращаться добыча. В мае цена на Brent может составить около $100 за баррель, а налоги будут уплачены исходя из цены около $75 за баррель, что позитивно скажется на рубле — но этот фактор еще не работает", — полагает старший экономист аналитического департамента ИБ "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы предполагаем давление со стороны импортеров, так как объемы поставок в РФ продолжают восстанавливаться, а вот экспорт заметно ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, техническая перепроданность рубля зашкаливает и говорит о коррекции. Так как российская валюта любит длительные циклы, то ее укрепление в будущем может оказаться достаточно значимым", — говорит ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.