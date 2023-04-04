"Московская область пятый год подряд является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. По итогам 2022 года города Подмосковья во всех пяти размерных группах заняли лидирующие позиции, а в трёх из них наши города оказались в первой строчке", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

Общий прирост индекса по отношению к 2019 году составил 11%, по отношению к 2021 году — 4%. Из 74 городов региона оценку "благоприятная городская среда" получили 70 городов (в 2021 году было 67 городов), отметили в министерстве.

В числе первых оказались Мытищи в категории "крупные города", Реутов — в категории "большие города" и Можайск — в категории "малые города" с численностью населения от 25 до 50 тыс. человек. Также городами с самой благоприятной средой признаны Реутов, Люберцы, Красногорск, Котельники, Можайск.

Индекс качества городской среды за 2022 год подготовлен Минстроем России и ДОМ.РФ для 1117 российских городов. Индекс рассчитывается на основании 36 параметров. Мониторинг качества городской среды в России и расчет индекса — одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда".