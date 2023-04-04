Общий прирост индекса по отношению к 2019 году составил 11%, по отношению к 2021 году — 4%. Из 74 городов региона оценку "благоприятная городская среда" получили 70 городов (в 2021 году было 67 городов), отметили в министерстве.
В числе первых оказались Мытищи в категории "крупные города", Реутов — в категории "большие города" и Можайск — в категории "малые города" с численностью населения от 25 до 50 тыс. человек. Также городами с самой благоприятной средой признаны Реутов, Люберцы, Красногорск, Котельники, Можайск.
Индекс качества городской среды за 2022 год подготовлен Минстроем России и ДОМ.РФ для 1117 российских городов. Индекс рассчитывается на основании 36 параметров. Мониторинг качества городской среды в России и расчет индекса — одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда".