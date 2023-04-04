"Будет пять дополнительных полос (для досмотра — ИФ) на Крымском мосту. Будет увеличено количество сотрудников, досмотровых переносных комплексов, чтобы к началу мая досмотр в течение 7 минут могли проходить 90 автомобилей. Цель — добиться к 1 мая такого показателя: время прохождения досмотра с момента подъезда автомобиля к мосту не должно превышать одного часа. Это для пиковой нагрузки", — сказал Аксенов.

Он уточнил, что пиковая нагрузка составляет 35 тысяч автомобилей в обе стороны.

Как сообщалось, на Крымском мосту обеспечен стопроцентный досмотр транспортных средств. Речь идет о легковых автомобилях и автобусах. Движение фур грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года. Они пользуются Керченской паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.

Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось после ремонта 23 февраля.