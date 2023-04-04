"ГрелкаФест" станет одним из лучших событий в России. В этом году ему исполняется 10 лет. По этому случаю решили увеличить масштабы. Вместо двух уикендов будет 10 дней фестиваля, 10 хедлайнеров и 10 спусков. Это станет не только крупнейшим зимним событием за Уралом, но и крупнейшим музыкальным фестивалем этой весны", — сказал организатор мероприятия Никита Гринин.

Он отметил, что на мероприятии с 13 по 23 апреля ожидается 50 тыс. гостей. Помимо звезд эстрады, их ждут костюмированные, ночные горнолыжные спуски.

Уникальным событием этого сезона Гринин назвал свадебные спуски, где пары, проехавшие трассу в костюмах молодоженов, смогут сделать друг другу предложение.

Со своей стороны директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов рассказал о планах на летний и сезон, который стартует 9 июня.

"Старт пройдет 9 и 10 числа с участием знаменитых музыкальных исполнителей. Следом проведем "Таежную гонку", пройдут профессиональные бои по ММА и кикбоксингу в разделе К1 с участием лучших бойцов России и мира", — сообщил он.

Стоянов анонсировал фестиваль "Вотэтно", который пройдет в июле. Он вмещает в себя этническую музыку, знакомство с обычаями, костюмами, культурой различных коренных народов планеты Земля.

В его рамках пройдут мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, по национальным видам спорта, гимнастике и самопознанию в этнических традициях.