Он отметил, что на мероприятии с 13 по 23 апреля ожидается 50 тыс. гостей. Помимо звезд эстрады, их ждут костюмированные, ночные горнолыжные спуски.
Уникальным событием этого сезона Гринин назвал свадебные спуски, где пары, проехавшие трассу в костюмах молодоженов, смогут сделать друг другу предложение.
Со своей стороны директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов рассказал о планах на летний и сезон, который стартует 9 июня.
"Старт пройдет 9 и 10 числа с участием знаменитых музыкальных исполнителей. Следом проведем "Таежную гонку", пройдут профессиональные бои по ММА и кикбоксингу в разделе К1 с участием лучших бойцов России и мира", — сообщил он.
Стоянов анонсировал фестиваль "Вотэтно", который пройдет в июле. Он вмещает в себя этническую музыку, знакомство с обычаями, костюмами, культурой различных коренных народов планеты Земля.
В его рамках пройдут мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, по национальным видам спорта, гимнастике и самопознанию в этнических традициях.