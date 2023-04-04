"В этом году в его программе будет много новшеств. Изменится локация. Из центра города, где сейчас идут активные работы по реконструкции Троицкого собора, фестиваль переместится в старейшую усадьбу Клина — "Демьяново", чья история тесно связана с именами многих деятелей искусства, в том числе, П. И. Чайковского", — говорится в сообщении со ссылкой на главу городского округа Алену Сокольскую.

В нем отмечается, что впервые в рамках фестиваля состоится конкурс "Музыкальная молитва" для детей и подростков до 18 лет, владеющих навыками колокольного искусства. Участникам предстоит исполнить по выбору любые перезвоны, использующиеся в ходе православного богослужения. Оценивать исполнение будут профессиональные звонари.

Также в программе — выступление ансамбля "Колокола России" под управлением заслуженной артистки России Галины Филимоновой и фольклорного ансамбля "Русы", художественный руководитель, балетмейстер и режиссёр Николай Ерохин.

Кроме того, для гостей мероприятия организуют мастер-классы по колокольному звону на передвижных звонницах.

Фестиваль пройдет в Клину шестой раз.