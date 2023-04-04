В результате схода поезда около 03:30 по местному времени (04:30 мск) два вагона опрокинулись на поле рядом с рельсами. Передняя часть поезда была сильно повреждена, другие вагоны частично сошли с рельс.

На фото с места происшествия видно, как люди используют самодельные мосты для пересечения канала, который протекает параллельно путям, чтобы добраться до опрокинувшегося поезда. Многие окна упавших вагонов были разбиты, неясно, произошло ли это в результате крушения или из-за того, что пассажиры пытались выбраться.

Раненным пассажирам помогли жители близлежащих домов, после чего их транспортировали в больницы.

Премьер-министр страны Марк Рютте, а также король Виллем-Александр и королева Максима выразили соболезнования пострадавшим и их родственникам.

Причина крушения пока неизвестна.